Байден не планирует ехать в Украину: но визит другого высокопоставленного чиновника США состоится без предупреждений

Байден не планирует ехать в Украину: но визит другого высокопоставленного чиновника США состоится без предупреждений

О визите другого высокопоставленного чиновника США в Украину заранее не будет сообщаться из соображений безопасности.

Президент США Джо Байден не планирует ехать в Украину, однако Белый дом продолжает готовить визит должностного лица администрации в эту страну, который состоится без предварительного предупреждения.

Об этом заявила в Вашингтоне спикер Белого дома Джен Псаки, — пишет Укринформ.

"Здесь ничего не изменилось… Пока нет планов поездки президента (в Украину – ред.)", — отметила представитель администрации США.

А о визите другого высокопоставленного чиновника США в Украину заранее не будет сообщаться из соображений безопасности.

Она добавила, что администрация Соединенных Штатов продолжает сосредотачиваться на том, чтобы обеспечивать Украину, украинское правительство, украинские лидеры историческим объемом оборонной помощи.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил о готовности лично уехать в Украину. Однако на следующий день в Белом доме сообщили, что у Байдена пока нет планов посещать Украину, но есть желание приехать в Киев.

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