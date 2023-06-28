Байден о мятеже Пригожина: Путин "совершенно ослаблен", он проигрывает войну

После недолгого бунта "вагнеровцев" во главе с Пригожиным Путин значительно ослаб. Он проигрывает войну в своей стране.

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин "совершенно" ослаблен непродолжительным мятежом, произошедшим в РФ на выходных.

Об этом американский лидер сказал в интервью CNN.

"Он (Путин – ред.) проигрывает войну дома. Он стал изгнанником во всем мире. И это не только НАТО, не только Европейский Союз, это и Япония", – сказал Байден.

На вопрос, слабее ли Путин сегодня, чем был на прошлой неделе, Байден ответил: "Я знаю, что слабее".

Следует отметить, что это был самый четкий на сегодня комментарий лидера США относительно того, как мятеж руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина повлиял на позицию российского лидера. Байден и его команда осторожно комментируют эти события, опасаясь дать Путину повод заявить о "сговоре Запада".

Напомним, когда президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал мятеж "вагнеровцев" в России, он лишь подчеркнул, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники не имеют отношения к событиям в РФ. Тогда лидер США поручил команде национальной безопасности внимательно следить за событиями в России, а также подготовиться к разным сценариям развития событий.