Байден о поддержке Украины и Израиля: "США — самая могущественная нация в истории"

США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю.

Президент Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину и Израиль в их военных конфликтах и подчеркнул, что эти конфликты также касаются и безопасности американского народа.

Об этом пишет The Hill.

Байден отметил, что Соединенные Штаты Америки могут одновременно поддерживать Украину в ее войне против России и Израиль в войне против ХАМАС.

"Ради Бога, мы — Соединенные Штаты Америки — самая могущественная нация в истории — не в мире, а в истории мира, — сказал Байден. — Мы можем позаботиться об этом и том, и другом, и одновременно поддерживать нашу общую международную оборону".

Байден утверждает, что эти два конфликта "в подавляющем большинстве" касаются безопасности американского народа.

"В Украине одной из моих целей было предотвратить то, чтобы (президент России Владимир Путин — ред.), сам совершивший военные преступления, не смог оккупировать независимую страну, граничащую с союзниками по НАТО и находящуюся на границе с Россией, — сказал Байден .

Ранее Джо Байден заявил, что террористическая группировка ХАМАС должна быть уничтожена, однако Израиль должен сохранить Палестинское государство. Кроме того, Джо Байден сообщил, какое оружие его страна предоставит Израилю.

А российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы в США "готовятся к войне" с Россией и Китаем.

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