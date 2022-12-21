Байден о войне: "Триста дней народ Украины показывает России и всему миру свою стальную сущность"

Президент США Джо Байден заявил, что Украина уже более 300 дней полномасштабной войны показывает России и всему миру свою стальную сущность и несокрушимую уверенность в борьбе.

Об этом американский лидер сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции 21 ноября.

"Удары по критической гражданской инфраструктуре тяжелые. Мы уже приближаемся к Новому году. Очень важно для американского народа и всего мира услышать от вас, господин президент, о необходимости, чтобы мы вместе были и поддерживали вас в 2023 году", – сказал Байден.

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"Как раз есть 300-дневная отметка: 300 дней от непровоцированного, несправедливого широкомасштабного нападения на народ Украины. Триста дней народ Украины показывает России и всему миру свою стальную сущность и несокрушимую уверенность в борьбе за свою страну. Я скажу всему народу Украины – вы продемонстрировали свою решительность и стойкость перед империалистическими аппетитами страны, считавшей, что сможет вас завоевать. Им это не удалось. А вы выстояли и ведете борьбу", – заявил президент США.