Байден о войне в Украине: "В какой-то момент должно состояться урегулирование путем переговоров"

Байден о войне в Украине: "В какой-то момент должно состояться урегулирование путем переговоров"

Президент США Джо Байден 3 июня высказал мнение, что ситуация в Украине будет урегулирована путем переговоров. Однако Соединенные Штаты продолжат поддерживать украинцев, пока это не произойдет.

Байден подчеркнул, что США не намерены указывать украинцам, "что они должны и не должны делать".

Об этом американский президент сказал во время выступления в Белом доме, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что в какой-то момент должно состояться урегулирование путем переговоров. Я не знаю, какие это будет иметь последствия, не думаю, что кто-то знает, но мы продолжим помогать украинцам, чтобы они могли защитить себя", – рассказал Байден.

Он в очередной раз повторил, что "ничего по Украине не будет решено без ведома самой Украины" и США не планируют указывать украинцам, "что они должны и не должны делать".

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, скорее всего, война в Украине закончится за столом переговоров.

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