Байден обещает "без колебаний" реагировать на пагубные действия России: заявление

США готовы противостоять вызовам России, в частности ее агрессии в Украине, вместе с Европой.

Во время саммита в Женеве президент США Джо Байден обсудит с лидером России Владимиром Путиным права и достоинство человека.

Об этом говорится в заявлении главы американского государства, обнародованном на сайте The Washington Post.

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Он подчеркнул, что встреча с Путиным состоится после очных переговоров с "друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир через ту же призму, что и Соединенные Штаты". В частности, президент США посетит саммит "Большой семерки" в Англии и саммит НАТО в Брюсселе.

"Мы едины, чтобы противостоять вызовам России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине, и нет никаких сомнений в решимости США защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов", — подчеркнул Байден.

Американский президент добавил, что "без колебаний отреагирует на будущие пагубные действия" РФ.

"Когда мы встретимся, я снова подчеркну, что США, Европа и сочувствующие им демократии намерены поддерживать права и достоинство человека", — отметил глава США.

В то же время, добавил Байден, Соединенные Штаты не ищут конфликта с Россией.

"Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в которых мы можем работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями", — пояснил американский лидер.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. США планируют поднять, в частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.

Между тем президент РФ Владимир Путин признался, что не ожидает прорывов по итогам предстоящей встречи с президентом США. "Думаю, что несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это подчеркнуть, все же у нас есть интересы, которые совпадают", — высказался лидер Кремля.

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