Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле: отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ

По его словам, американские служащие, отдавшие свои жизни в Афганистане — герои.
Президент США Джозеф Байден обратился к нации после терактов в Кабуле.
Американский президент сказал, что сегодня был тяжелый день, ИГ забрала жизни американских солдат и мирных жителей. Он заявил, что американские служащие, отдавшие свои жизни в Афганистане — герои.
"Жизни, которые мы отдали сегодня — жизни за Америку, за свободу, за других", — сказал он.
Глава Белого доме уверят, что США не простит тех, кто устроил эти атаки. "Мы не забудем, мы заставим вас заплатить, за то, что вы сделали. Мы закончим миссию по эвакуации, террористы не остановят нашу миссию, мы ответим силой", - добавил лидер американской нации.
Он подтвердил, что удовлетворит каждый запрос командиров, чтобы обеспечить безопасность граждан и союзников в Кабуле. Ведь из Афганистана уже эвакуированы 100 тысяч человек и это крупнейшая спасательная операция, осуществленная воздушным путем.
Также он отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ после терактов. "Я попросил разработать оперативные планы по уничтожению инфраструктуры ИГ. Мы будем атаковать со всей силой и точностью в том месте и в то время, которое мы выберем", — резюмировал он.
Напомним, что:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов.
- По данным местных СМИ, число пострадавших после взрывов возросло до 72 человек. Кроме взрывов, как сообщают очевидцы, на месте теракта были слышны выстрелы.
- Среди погибших есть 12 американских военных.
- " Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.
Ранее после взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.