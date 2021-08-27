Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле: отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ

Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле: отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ

По его словам, американские служащие, отдавшие свои жизни в Афганистане — герои.

Президент США Джозеф Байден обратился к нации после терактов в Кабуле.

Американский президент сказал, что сегодня был тяжелый день, ИГ забрала жизни американских солдат и мирных жителей. Он заявил, что американские служащие, отдавшие свои жизни в Афганистане — герои.

"Жизни, которые мы отдали сегодня — жизни за Америку, за свободу, за других", — сказал он.

Глава Белого доме уверят, что США не простит тех, кто устроил эти атаки. "Мы не забудем, мы заставим вас заплатить, за то, что вы сделали. Мы закончим миссию по эвакуации, террористы не остановят нашу миссию, мы ответим силой", - добавил лидер американской нации.

Он подтвердил, что удовлетворит каждый запрос командиров, чтобы обеспечить безопасность граждан и союзников в Кабуле. Ведь из Афганистана уже эвакуированы 100 тысяч человек и это крупнейшая спасательная операция, осуществленная воздушным путем.

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Также он отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ после терактов. "Я попросил разработать оперативные планы по уничтожению инфраструктуры ИГ. Мы будем атаковать со всей силой и точностью в том месте и в то время, которое мы выберем", — резюмировал он.

Напомним, что:

Ранее после взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.

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