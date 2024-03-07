Байден обратится к Конгрессу: о чем будет говорить

Республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше.

Президент США Джо Байден запланировал во время обращения в обе палаты Конгресса с докладом «О состоянии дел в стране» обсудить вопросы помощи Украине и призвать законодателей немедленно принять соответствующий законопроект.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

"Что касается Украины, безусловно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше, спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности", — добавила представительница Белого дома.

Она отметила, что в случае вынесения на голосование этот законопроект получил бы преимущественную поддержку законодателей.

«Это тоже касается нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить, чтобы политика помешала нашей нацбезопасности», — отметила Жан-Пьер.

Напомним, что президент США 7 марта выступит с ежегодным обращением О состоянии дел в стране на объединенном заседании обеих палат американского Конгресса. Событие начнется в 20:00 (03:00) по Киеву.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отклонил двухпартийный пакет помощи Украине от Сената. Теперь планируется доработать предложение и добиться консенсуса, чтобы добиться принятия решения до конца марта или в апреле.

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