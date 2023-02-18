Байден обратится к Путину во время своего выступления в Польше — Белый дом

Во время своего визита в Польшу президент США Джо Байден обратится к российскому диктатору Владимиру Путину и всем россиянам.

Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу на следующей неделе выступит с заявлением, касающимся годовщины полномасштабной войны РФ против Украины. В ходе своего обращения американский лидер также намерен "отправить сигнал" президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби во время брифинга.

По его словам, во вторник, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью о том, как США сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою свободу и демократию.

Во время своего выступления лидер США даст понять, что Америка продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"И я предполагаю, что вы услышите, как он (Байден ред.) обращается к Путину, а также к русскому народу", — отметил представитель Белого дома.

Напомним, польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на представителей украинских властей заявило, что президент Украины Владимир Зеленский также планирует посетить Польшу, когда в страну прибудет американский лидер Джо Байден. Пока официального подтверждения этому нет.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сказал, что американский лидер Джо Байден сам может прибыть в Украину, когда у него будет такая возможность.

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