Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" наращивание войск РФ на границе с Украиной

Байден обсудил с лидерами "Бухарестской девятки" наращивание войск РФ на границе с Украиной

Лидеры обсудили необходимость решительной позиции НАТО в отношении "коллективной защиты союзников".

Президент США Джо Байден в четверг, 9 декабря, обсудил с лидерами Бухарестской девятки (В9) наращивание войск Российской Федерации на границе с Украиной.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание военных сил России вдоль границы с Украиной и потребность в единой, готовой и решительной позиции НАТО по коллективной защите союзников", — говорится в материале.

Отмечается, что в ходе переговоров со своими союзниками по НАТО на восточном фланге США подчеркнули свою приверженность трансатлантической безопасности и Статье 5 о коллективной обороне.

"Президент Байден подчеркнул приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами по мере того, как мы работаем над деэскалацией текущего кризиса из-за сдерживания, обороны и диалога", — указали в Белом доме.

В разговоре приняли участие, в частности, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Эстонии Алар Карис, президент Венгрии Янош Адер, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Ранее руководство Офиса президента рассказало первые подробности разговора лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, который состоялся вечером 9 декабря и длился полтора часа. Читайте об этом по ссылке.

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