Байден обсудил с Путиным Минские договоренности: Он не перечил, но различия были

Американский лидер передал российскому президенту незыблемую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Президент США Джо Байден подвел итоги встречи в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным.

"Есть, конечно, и более сложные отрасли. Я передал незыблемую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы обсуждали Минские договоренности. Я высказал наш взгляд на Минские договоренности. Он (Путин — ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были ", — отметил он во время пресс-конференции по итогам встречи.

Байден добавил, что изложил Путину видение практической работы, которую могут осуществить две страны.

Ранее президент РФ отметил, что вопрос Украины поднимался, но не очень подробно. Тему вступления страны в НАТО обсудили "мазком".

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России. Среди тем обсуждения у президентов РФ и США были: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь будет идти об Украине, Сирии, Ливии, Афганистане и Карабах.

Новости мира: как Женева готовилась к встрече Джо Байдена и Владимира Путина

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