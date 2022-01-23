Байден обсудил ситуацию вокруг Украины и российскую агрессию с членами Совета нацбезопасности: подробности

Участники встречи проинформировали Байдена о российских военных операциях на границах с Украиной.
Политика РФ в отношении Украины стала главной темой обсуждения на совещании президента США Джо Байдена с членами Совета национальной безопасности.
Об этом информирует Белый дом.
"Сегодня президент Байден в виртуальном формате и лично встретился с членами своей команды по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Участники встречи проинформировали Байдена о российских военных операциях на границах с Украиной, обсудили усилия по деэскалации ситуации дипломатическими средствами, а также спектр мер сдерживания в тесной координации с союзниками и партнерами, в том числе продолжение поставок помощи для обеспечения безопасности Украины.
Байден в очередной раз подтвердил, что в случае вторжения России на Украину Москву ждут суровые последствия.
Напомним, в письменных предложениях США, которые на следующей неделе будут направлены в Кремль, администрация президента Байдена представит видение того, как обе стороны могут укрепить чувство взаимной безопасности.
Тем временем в Кремле пригрозили "самыми серьезными последствиями", если США отвергнут их так называемые требования.
Читайте также:
- "На угрозы должны отвечать вместе": Британия усилит сотрудничество с Украиной и Польшей
- США передадут Украине боевые вертолеты Ми-17 для отражения атаки РФ в случае ее нападения
- "Чтобы противостоять агрессору": Эстония передает Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin