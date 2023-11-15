Байден обсудит с китайским коллегой "украинский вопрос": что скажет американский лидер

Обсуждение «украинского вопроса» запланировано на встрече президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.
Американский лидер Джо Байден четко подчеркнет намерение США поддерживать Украину и дальше.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.
«Я думаю, они (лидеры – ред.), безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине. президент (Байден – ред.) даст понять, что мы и дальше будем поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии РФ», — подчеркнул Кирби.
Он резюмировал, что «Китай мог бы сыграть определенную роль», если бы присоединился к международной поддержке Украины и поспособствовал продвижению видения президента Зеленского по справедливому миру.
Напомним, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиальной договоренности о проведении саммита между Джо Байденом и Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско.
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