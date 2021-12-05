Байден обсудит с Путиным передвижение войск РФ на границе с Украиной — Белый дом

Байден подтвердит поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент США Джо Байден во время переговоров с российским коллегой Владимиром Путином выразит обеспокоенность военной деятельностью Кремля вблизи границ Украины.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, обнародованном в субботу, 4 декабря, на сайте Белого дома.
"Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметила представительница Белого дома.
По ее словам, переговоры пройдут во вторник, 7 декабря, в формате видеоконференции. "Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, в частности, стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы", — указала Псаки.
Напомним, по данным The Washington Post, Кремль рассматривает возможную наступательную операцию на Украину с привлечением 175 тысяч военнослужащих.
Недавно Bild заявило, что масштабное военное вторжение России в Украину может произойти в начале 2022 года. Издание опубликовало три фазы возможной войны.
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