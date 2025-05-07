- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 161
- Время на прочтение
- 1 мин
Байден обвинил Трампа в попустительстве Кремлю: что сказал экспрезидент
Джо Байден заявил, что попытки Трампа заставить Украину передать территории России — это форма современного умиротворения, которая только поощряет Путина к дальнейшей агрессии.
Бывший президент США Джо Байден подверг критике подход Дональда Трампа к Украине, заявив, что давление на Киев с требованием уступить территории России является формой "современного умиротворения", которая только поощряет агрессора.
В интервью BBC Байден подчеркнул, что Владимир Путин не остановится на захваченных территориях, ведь считает Украину частью так называемой "матушки России". "Любой, кто думает, что он остановится, - просто дурак", - заявил Байден.
"Я не понимаю, как можно верить, что если мы позволим диктатору и бандиту забрать большие куски чужой земли, это удовлетворит его. Это не логика, это иллюзия", - добавил экспрезидент.
Он также предостерег о последствиях для глобальной стабильности в случае ослабления поддержки США: "Я видел, как лидеры Европы начали спрашивать себя: что теперь делать? Могу ли я положиться на Америку? Они еще с нами?"
Байден подчеркнул, что от позиции Вашингтона зависит не только судьба Украины, но и доверие к американскому лидерству по всему миру.
Ранее Дональд Трамп заявил, что агрессорка Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть.