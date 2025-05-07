Байден обвинил Трампа в попустительстве Кремлю: что сказал экспрезидент

Бывший президент США Джо Байден. / © Associated Press

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Бывший президент США Джо Байден подверг критике подход Дональда Трампа к Украине, заявив, что давление на Киев с требованием уступить территории России является формой "современного умиротворения", которая только поощряет агрессора.

В интервью BBC Байден подчеркнул, что Владимир Путин не остановится на захваченных территориях, ведь считает Украину частью так называемой "матушки России". "Любой, кто думает, что он остановится, - просто дурак", - заявил Байден.

"Я не понимаю, как можно верить, что если мы позволим диктатору и бандиту забрать большие куски чужой земли, это удовлетворит его. Это не логика, это иллюзия", - добавил экспрезидент.

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Он также предостерег о последствиях для глобальной стабильности в случае ослабления поддержки США: "Я видел, как лидеры Европы начали спрашивать себя: что теперь делать? Могу ли я положиться на Америку? Они еще с нами?"

Байден подчеркнул, что от позиции Вашингтона зависит не только судьба Украины, но и доверие к американскому лидерству по всему миру.

Ранее Дональд Трамп заявил, что агрессорка Россия хочет договориться о мире с Украиной из-за резкого падения цен на нефть.