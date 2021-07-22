Байден объяснил, почему остановить строительство российского "Северного потока-2" уже невозможно

Байден заверил, если Россия будет и дальше проявлять агрессию или шантажировать Украину, она будет отвечать за это.
Российский газопровод "Северный поток-2", который строится в обход Украины, почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможно.
Об этом заявил поздно вечером 21 июля президент США Джо Байден.
По словам американского лидера, сейчас "Северный поток-2" закончен на 99% и на этом этапе нет возможности остановить завершения российского проекта.
"Северный поток" закончен на 99%. Идея о том, что что-то будет сказано или сделано, будет остановлено, была невозможной. Но, как вы знаете, у меня были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель, и она работает, и правительством Германии, об обязательствах, которое предусматривает, что если на самом деле Россия приложит усилия для умышленного причинения боли Украины или другим странам, они будут отвечать", — цитирует Байдена CNN.
Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.
Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.