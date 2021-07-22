Байден объяснил, почему остановить строительство российского "Северного потока-2" уже невозможно

Байден заверил, если Россия будет и дальше проявлять агрессию или шантажировать Украину, она будет отвечать за это.

Российский газопровод "Северный поток-2", который строится в обход Украины, почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможно.

Об этом заявил поздно вечером 21 июля п резидент США Джо Байден.

По словам американского лидера, сейчас "Северный поток-2" закончен на 99% и на этом этапе нет возможности остановить завершения российского проекта.

"Северный поток" закончен на 99%. Идея о том, что что-то будет сказано или сделано, будет остановлено, была невозможной. Но, как вы знаете, у меня были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель, и она работает, и правительством Германии, об обязательствах, которое предусматривает, что если на самом деле Россия приложит усилия для умышленного причинения боли Украины или другим странам, они будут отвечать", — цитирует Байдена CNN.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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