Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн

Байден заявил, что если Конгресс не примет пакет помощи Украине и Израилю, это станет для Путина "самым большим рождественским подарком".

Соединенные Штаты выделили Украине военную помощь Украине на 200 миллионов долларов.

Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

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"Я только подписал решение о выделении еще 200 миллионов долларов путем списания имущества Министерства обороны для Украины. Они придут быстро", – сказал Байден.

Что именно войдет в оборонный пакет, пока неизвестно.

Перед встречей с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома президент США сказал ему: "Мы останемся на вашей стороне".

Байден также заявил, что если Конгресс не примет пакет помощи Украине и Израилю, это сделает президенту России Владимиру Путину "самый большой рождественский подарок".

"Конгрессу нужно принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они прервутся на праздничные каникулы, прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать", – сказал глава Белого дома.

Напомним, 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон. Там он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

Также Зеленский провел встречу с сенаторами США. Он предупредил американских законодателей, что Украина не откажется от борьбы. Даже если поддержка Запада рухнет, борьба может перерастет в партизанскую войну.

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