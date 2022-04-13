Байден объявил о новой помощи Украине: вертолеты, бронетехника и артиллерия

Байден объявил о новой помощи Украине: вертолеты, бронетехника и артиллерия

Пакет будет содержать новые возможности, адаптированные к нашествию, которое Россия может начать на востоке Украины.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о решении Вашингтона предоставить государству дополнительную военную помощь на 800 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Белого дома 13 апреля.

"Моя администрация санкционирует предоставление Украине дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на 800 млн долл.", – сообщил президент США.

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Новый пакет военной помощи будет содержать многие из уже предоставленных Штатами высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к нашествию, которое Россия может начать на востоке Украины.

Среди новых возможностей – артиллерийские системы и снаряды к ним, бронетранспортеры. Байден также одобрил передачу Украине дополнительных вертолетов.

Напомним, ранее 13 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что армии необходимы РСЗО, танки, бронированные машины и 155-миллиметровая артиллерия.

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