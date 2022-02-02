Байден одобрил отправку военных США в Восточную Европу "в ближайшие дни" — CNN

Речь идет о развертывании около 2000 военнослужащих США в Польше и еще нескольких тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Пентагон сегодня объявит, что войска будут развернуты "в ближайшие дни".

Об этом сообщили американские чиновники в комментарии CNN.

По словам чиновников, развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые испытывают угрозу из-за военных действий России вблизи границ Украины.

Речь идет о развертывании примерно 2000 военнослужащих США в Польше и еще нескольких тысяч в юго-восточных странах НАТО, в частности Румынии.

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Вашингтон привел 8500 военнослужащих в США в состояние повышенной готовности на случай, если будут вовлечены Силы реагирования НАТО и быстро понадобятся американские военные. Ожидается, что в Восточную Европу прибудут те военные, которые уже находятся в других европейских странах, так и бойцы непосредственно из США.

Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими странами, поскольку НАТО еще не задействовало многонациональные силы реагирования.

The Wall Street Journal также пишет о решении Байдена отправить в Европу американских военных – более 3 тыс. военнослужащих. По информации издания, около 2 тысяч военнослужащих из Форт-Брэгга, штат Северная Каролина, поедут в Польшу и Германию. Около 1 тысячи бойцов, входящих в состав базирующегося в Германии пехотного эскадрона Stryker, отправятся в Румынию.

Ранее СМИ опубликовали текст ответа США и НАТО на "гарантии безопасности" Москвы.

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