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Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024-м

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
785
Время на прочтение
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Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024-м

Президент США Джо Байден. / Фото: Associated Press

Байден баллотируется на второй срок.

Действующий американский президент Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента, которые состоятся в ноябре 2024-го.

Об этом президент США сообщил 25 апреля в своем Twitter.

"У каждого поколения есть моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйся к нам. Давайте закончим работу", — говорится в сообщении Байдена. .

К слову, о своих кандидатурах на президентский пост выдвинули Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон, Дональд Трамп, Аса Хатчинсон, Вивек Рамасвами и Никки Гейли.

Как сообщалось, Байден и его супруга Джилл опубликовали декларацию доходов за 2022 год. Супруги Байденов за прошлый год заработали 579 514 долларов.

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Дата публикации
Просмотры
785
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