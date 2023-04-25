Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024-м

Действующий американский президент Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента, которые состоятся в ноябре 2024-го.

Об этом президент США сообщил 25 апреля в своем Twitter.

"У каждого поколения есть моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйся к нам. Давайте закончим работу", — говорится в сообщении Байдена. .

Современная generation ha moment, где они должны быть stand up for democracy. Это stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



Тот, кто им нужен для превращения в President из США. Join us. Let's finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) 25 апреля 2023

К слову, о своих кандидатурах на президентский пост выдвинули Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон, Дональд Трамп, Аса Хатчинсон, Вивек Рамасвами и Никки Гейли.

Как сообщалось, Байден и его супруга Джилл опубликовали декларацию доходов за 2022 год. Супруги Байденов за прошлый год заработали 579 514 долларов.

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