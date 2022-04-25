Байден официально предложил должность посла США в Украине Бриджит Бринк: что известно о дипломатке

В понедельник, 25 апреля, Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть на должность посла США в Украине Бриджит Бринк.

Об этом сообщили в Белом Доме.

"Сегодня президент Байден объявил о своем намерении выдвинуть в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Украине американскую дипломатку Бриджит А. Бринк", — говорится в сообщении.

Что известно о Бриджит Бринк

Бриджит Бринк сейчас занимает должность посла США в Словацкой Республике. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента США, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

Она также являлась заместителем главы миссии в посольствах США в Ташкенте (Узбекистан) и Тбилиси, Грузия. Свою 25-летнюю карьеру Бринк провела на службе иностранных дел, сосредоточившись на продвижении политики США в Европе и Евразии. Свою карьеру начала в Белграде, Сербия.

Также читайте Посольство США в ближайшее время возобновит работу в Киеве

Родом Бринк из Мичигана, является лауреатом многочисленных наград за свою работу. Она имеет степень магистра по международным отношениям и политической теории в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра по политическим наукам в Kenyon College. Она владеет русским, выучила словацкий, сербский, грузинский и французский языки.

Напомним, что Вашингтон почти три года не назначал своего посла в Украину после отставки Мари Йованович, которая покинула должность в мае 2019 года по личному требованию тогдашнего президента Трампа по обвинению в нелояльности. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Вашингтон предложил назначить послом США в Украине Бриджит Бринк.