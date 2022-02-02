"Байден отдаст им все": Трамп заявил, что Россия выторгует много хорошего для себя, если не нападет на Украину

"Байден отдаст им все": Трамп заявил, что Россия выторгует много хорошего для себя, если не нападет на Украину

По словам бывшего президента США, Вашингтону следует беспокоиться по поводу своих границы, а не по поводу украинских.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может добиться значительных уступок со стороны нынешней администрации США, если не предпримет агрессивных действий против Украины.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.

"По меньшей мере, они (Россия – Ред.) смогут на переговорах добиться много хорошего для себя. Если они не предпримут действия (против Украины – Ред.), то Байден отдаст им все", — предположил Трамп.

По словам бывшего президента США, Вашингтону следует беспокоиться по поводу своих границы, а не по поводу украинских.

Кроме того, по словам Трампа, в отношении России следует продемонстрировать силу.

"Он (Президент России Владимир Путин – Ред.) не уважает наше (американское – Ред.) руководство. Он больше не уважает нашу страну", — заявил Трамп.

Комментируя напряженную ситуацию между РФ и Украиной, бывший американский глава предположил, что Москва все-таки "пойдет на этот шаг в отношении Украины", однако на какой именно Трамп не объяснил.

Напомним, испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО касательно предложенных Россией в декабре так называемых "гарантиях безопасности".

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