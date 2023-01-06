Байден отправит в Украину боевые машины Bradley, следующими могут быть танки — Politico

Начало предоставления Украине современных боевых машин пехоты может проложить путь к поставке более мощных западных танков, чего до сих пор не желали делать союзники США и Европы.

США и Германия отправят Украине боевые машины пехоты. Это решение, которое может открыть путь для Запада дать Украине то, в чем она действительно нуждается — западные танки.

Об этом пишет Politico.

Белый дом заявил, что планирует отправить в Украину боевую гусеничную бронированную машину Bradley, которая несет автоматическую пушку и пулемет. Между тем, Германия предоставит свою боевую машину пехоты Marder. Такие заявления появились через день после того, как Франция заявила, что пришлет Украине свои боевые бронированные машины AMX-10 RC — высокомобильную колесную систему, построенную вокруг мощной 105-мм пушки GIAT, установленной на башне.

В четверг Берлин также заявил, что присоединится к США и отправит ВСУ батарею противовоздушной обороны Patriot американского производства, благодаря чему количество Patriot в Украине увеличится до двух.

"Переход к отправке современных боевых машин пехоты в Украину может проложить путь к поставке более мощных западных танков, которых до сих пор не желали делать союзники США и Европы", — пишет издание со ссылкой на экспертов и американских чиновников.

Отмечается, что это могут быть германские танки Leopard или даже M1 Abrams армии США. Эта техника более мобильна, точна и имеет большую дальность действия по сравнению со старыми советскими танками. Они также более эффективны для защиты войск, чем старые танки или даже западные БМП, поскольку Украина продолжает нести большие потери на поле боя.

Западные танки — в отличие от менее мощных колесных машин с меньшими орудиями — изменили бы правила игры для Киева, который уже использует танки советских времен из собственных запасов и другие, предоставленные европейскими странами после полномасштабного вторжения.

Напомним, после решения Франции предоставить Украине легкие танки Германия заявила, что также будет "адаптировать поставки к нуждам на поле боя" в Украине.

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