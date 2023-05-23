Байден отправится в Финляндию перед саммитом НАТО, чтобы послать сигнал России — СМИ

Байден собирается из Финляндии послать мощный сигнал Путину в преддверии саммита НАТО в июле.

Президент США Джо Байден предположительно посетит Хельсинки в начале июля перед саммитом НАТО.

Об этом сообщает издание Iltalehte со ссылкой на собственные источники в области внешней политики и безопасности Финляндии.

Ожидается, что в саммите в Хельсинки примут участие Байден, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Визит Байдена в Финляндию может состояться на выходных перед саммитом НАТО в Литве 11 и 12 июля. То есть, это может быть 8-9 июля.

По информации Iltalehti, таким образом Соединенные Штаты хотят послать России сигнал о том, что США отданы делу защиты Финляндии и всех скандинавских стран.

В Финляндии вероятный визит уже окрестили историческим. Это будет первый случай, когда действующий президент США посетит страну, и встреча не будет напрямую связана с отношениями США и России.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, мы ждем "реального сигнала" о дальнейшем партнерстве, ведь сегодня Украина выполняет функцию НАТО, "разрушая агрессивную способность Российской империи".

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