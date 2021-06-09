Байден отправляется в свою первую зарубежную поездку на посту президента: он встретится с Елизаветой II и Путиным

Байдена будет сопровождать его жена Джилл.
Президент США Джо Байден в свою первую зарубежную поездку на посту главы государства.
Об этом пишет "Интерфакс".
- Американский лидер вместе со своей супругой Джилл Байден направится в Европу, где у него запланирован целый ряд встреч и переговоров. Первой остановкой "Борта номер один" в Великобритании станет авиабаза Милденхолл Королевских ВВС Великобритании.
- У Байдена запланирована встреча с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Ожидается, что основными темами на переговорах с Джонсоном станут двусторонние отношения, вопросы торговли, климат и Северная Ирландия.
- На следующий день, в пятницу, 11 июня начнется саммит лидеров G7. По завершении саммита, 13 июня, Байдена и первую леди США примет королева Великобритании Елизавета II.
- В штаб-квартире НАТО в бельгийской столице 14 июня пройдет саммит лидеров стран-членов Североатлантического альянса.
- В понедельник Байден, как ожидается, проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во вторник, 15 июня, у президента США также запланирован ряд встреч в рамках НАТО. Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель примут Байдена.
- 16 июня намечена встреча Байдена и президента России Владимира Путина. Это будет их первая очная встреча с того момента, как Байден стал главой Белого дома. США планируют поднять, в частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.
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