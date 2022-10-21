Байден отреагировал на отставку Трасс с должности премьера Великобритании: "Была отличным партнером"

Трасс возглавляла правительство всего 44 дня.
Президент США Джо Байден отреагировал на решение Лиз Трасс покинуть кресло премьер-министра Великобритании. Он также поблагодарил ее за партнерство в вопросах Украины.
Об этом сообщает издание The New York Times.
"Ей решать, является ли ее отставка правильным шагом. Она была отличным партнером для США по Украине", — подчеркнул лидер американцев.
Байден назвал британского политика хорошим партнером Вашингтона. По словам главы Белого дома, несмотря на отставку Трасс, США намерены и дальше поддерживать тесные связи с Лондоном. Он подчеркнул, что два государства вместе "работают над решением глобальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны".
"Соединенные Штаты и Соединенное Королевство являются надежными союзниками и давними друзьями, и это никогда не изменится. Я благодарю премьер-министру Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов", — говорится в заявлении.
Премьер Трасс
Мэри Элизабет "Лиз" Трасс избрали главой правительства Великобритании 6 сентября 2022 года. Она заменила в должности Бориса Джонсона. С 2021 года до назначения на пост премьера Трасс была министеркой иностранных дел
Впрочем, 20 октября, премьер-министр во время выступления на Даунинг-стрит заявила, что уходит в отставку. В должности главы правительства Британии она пробыла всего 44 дня. Это – кратчайший термин в истории страны.
Британские медиа пишут, что причинами ее отставки стала радикальная налоговая реформа. Она повлекла за собой хаос в экономике, обвалила фунт стерлингов и не нашла поддержки среди бизнеса страны. Именно из-за провала этой реформы накануне был уволен министр финансов Кваси Квартенга.
Читайте также:
- Отставка премьера Великобритании: кто может заменить Лиз Трасс и чего ждать Украине
- Возвращение Джонсонюка: бывший премьер Британии намерен бороться за должность главы правительства
- Кулеба прокомментировал отставку Трасс с должности премьера Великобритании