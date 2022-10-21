Байден отреагировал на отставку Трасс с должности премьера Великобритании: "Была отличным партнером"

Президент США Джо Байден отреагировал на решение Лиз Трасс покинуть кресло премьер-министра Великобритании. Он также поблагодарил ее за партнерство в вопросах Украины.

Об этом сообщает издание The New York Times.

"Ей решать, является ли ее отставка правильным шагом. Она была отличным партнером для США по Украине", — подчеркнул лидер американцев.

Байден назвал британского политика хорошим партнером Вашингтона. По словам главы Белого дома, несмотря на отставку Трасс, США намерены и дальше поддерживать тесные связи с Лондоном. Он подчеркнул, что два государства вместе "работают над решением глобальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны".

"Соединенные Штаты и Соединенное Королевство являются надежными союзниками и давними друзьями, и это никогда не изменится. Я благодарю премьер-министру Лиз Трасс за ее партнерство по целому ряду вопросов", — говорится в заявлении.

Премьер Трасс

Мэри Элизабет "Лиз" Трасс избрали главой правительства Великобритании 6 сентября 2022 года. Она заменила в должности Бориса Джонсона. С 2021 года до назначения на пост премьера Трасс была министеркой иностранных дел

Впрочем, 20 октября, премьер-министр во время выступления на Даунинг-стрит заявила, что уходит в отставку. В должности главы правительства Британии она пробыла всего 44 дня. Это – кратчайший термин в истории страны.

Британские медиа пишут, что причинами ее отставки стала радикальная налоговая реформа. Она повлекла за собой хаос в экономике, обвалила фунт стерлингов и не нашла поддержки среди бизнеса страны. Именно из-за провала этой реформы накануне был уволен министр финансов Кваси Квартенга.

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