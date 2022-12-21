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Байден отреагировал на визит Зеленского в США: "Нам есть о чем поговорить"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2124
Время на прочтение
1 мин
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Байден отреагировал на визит Зеленского в США: "Нам есть о чем поговорить"

Фото: Getty Images

Байден отметил, что он радуется визиту Зеленского в США.

Президент США Джо Байден подтвердил, что ожидает приезд украинского лидера Владимира Зеленского в США.

Об этом он написал в Twitter.

Президент Байден подтвердил, что Владимир Зеленский отправился в США. Он пожелал украинскому лидеру удачного полета и подчеркнул, что ждет его приезда.

"Надеюсь, что вы хорошо долетите, Владимир. Я рад, что вы здесь. Нам есть о чем поговорить", — написал американский президент.

Визит Зеленского в США

Ночью 20 декабря американские СМИ сообщили, что президент Украины отправился в Вашингтон. Украинский лидер намерен встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить в Конгрессе.

Ожидается, что Зеленский поблагодарит США за поддержку Украины и попросит и дальше помогать в войне против российских оккупантов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснил, визит главы государства опровергнет попытки России распространить фейки о том, что якобы отношения между Америкой и Украиной "охлаждаются".

Также в Кремле из-за визита Зеленского в США уже устроили истерику. Спикер Путина Песков заявил, что "Россия не ожидает ничего хорошего".

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Дата публикации
Просмотры
2124
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