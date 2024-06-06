Байден ответил, позволяют ли США Украине бить по Москве и Кремлю

Американский лидер уклонился от ответа о том, применяли ли уже ВСУ оружие от США для ударов по России.

Президент США Джо Байден заверил, что американское оружие не будет использовано для ударов по Москве или Кремлю после того, как он разрешил Украине применять его по территории России.

Об этом Байден сообщил в интервью ABC News.

Телеведущий Дэвид Мьюир спросил у Байдена, использовалось ли оружие, изготовленное в США, уже в России после того, как он подписал соответствующее разрешение, ограничив его применение районами вблизи Харьковщины.

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Президент не ответил прямо, но дал понять, что не будет разрешения использовать американское оружие для нацеливания на Москву или Кремль.

"Его разрешено использовать вблизи границы, когда она используется с другой стороны границы для ударов по конкретным целям в Украине. Мы не санкционируем удары на 200 миль вглубь России, мы не санкционируем удары по Москве, по Кремлю", – сказал Байден.

К слову, в Госдепартаменте США заявили, что разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам на территории России позволит Украине более эффективно защищаться от агрессии и не приведет к эскалации войны.

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