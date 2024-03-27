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Байден озвучил, как США могли бы защитить Украину "от этого мясника Путина"

Байден озвучил, как США могли бы защитить Украину "от этого мясника Путина"

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Президент США выдвинул идею, как собрать до 400 млрд дол. в течение последующих 10 лет.

Президент США Джо Байден назвал диктатора РФ Владимира Путина "мясником" и заявил, что Штаты могли бы защитить Украину от него, если бы увеличили налоги для миллиардеров.

Об этом американский лидер сказал на встрече с избирателями в штате Северная Каролина, сообщает официальный сайт Белого дома.

Во время выступления Байден сказал, что если бы налог для американских миллиардеров поднять с нынешних 8,2% до 25%, это позволило бы собрать до 400 млрд дол. в течение последующих 10 лет.

"Представьте, что мы могли бы сделать с этим. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы сделать так много. В частности, наконец-то защитить Украину от этого мясника Путина", – отметил президент США.

Кстати, ровно два года назад, 26 марта 2022 года, Байден назвал Путина "мясником" во время своей встречи в Варшаве с украинскими беженцами.

Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол сообщил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон планирует после пасхальных каникул вынести на голосование законопроект о помощи Украине.

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