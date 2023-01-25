Байден перед выступлением по Украине пообщался с лидерами стран-союзниц

Президент США разговаривал со своими коллегами из Германии, Великобритании, Италии и Франции.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден накануне брифинга по военной помощи Украине пообщался с рядом лидеров государств-союзников.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден беседовал со своими коллегами из Германии, Великобритании, Италии и Франции за несколько минут до того, как выступить с речью о дальнейшей поддержке Украины.

"Президент Байден разговаривал сегодня утром с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Шольцем, премьер-министром Италии Мелони и премьер-министром Великобритании Сунаком в рамках нашей тесной координации по поддержке Украины", – отметила представитель Белого дома.

Детали разговоров не разглашаются, но очевидно, речь шла о поддержке Украины, в том числе о поставках танков.

Напомним, что президент США Джо Байден выступает с заявлением об Украине. В частности, он заявил, что Штаты передают Украине 31 танк Abrams.