Байден переговорил с четырьмя лидерами стран по "скоординированным ответам" на агрессию России против Украины

Байден переговорил с четырьмя лидерами стран по "скоординированным ответам" на агрессию России против Украины

Россия может нанести мощную кибератаку по США.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с четырьмя лидерами европейских стран, "чтобы обсудить наши скоординированные ответы на неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину, а также нашу постоянную поддержку украинского народа".

В частности, Байден разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Лидеры обсудили свои серьезные беспокойства по поводу жестокой тактики России в Украине, включая ее нападения на мирных жителей. Они (лидеры стран – ред.) отметили постоянную поддержку Украины, в частности путем предоставления помощи по безопасности отважным украинцам, защищающим свою страну от российской агрессии и гуманитарной помощи миллионам украинцев, сбежавшим от насилия. Лидеры также рассмотрели последние дипломатические усилия в поддержку усилий Украины достичь прекращение огня", — отметили в Белом доме.

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Ранее сообщалось, что на этой неделе Евросоюз и США должны ввести пятый пакет санкций против России из-за того, что она пошла войной против Украины. За введенные санкции РФ может отомстить мощными кибератаками.

"Раньше я предупреждал о вероятности того, что Россия может вести злонамеренную киберактивность против США. Сегодня я повторяю эти предупреждения, основанные на разведывательных данных, что российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак", — отметил Байден.

На этой неделе президент США должен прилететь в Европу, где примет участие в заседаниях НАТО и "Большой семерки". Байден также посетит Польшу.

В свою очередь премьер Британии Борис Джонсон сообщил, что "накануне встреч НАТО и G7 на этой неделе разговаривал с лидерами, чтобы обсудить нашу постоянную военную, дипломатическую и экономическую поддержку Украины. Вместе мы должны поддерживать давление на варварское вторжение России и гарантировать, что Путин должен потерпеть неудачу".

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