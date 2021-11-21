Байден планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году — СМИ

Байден планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году — СМИ

Заявление происходит на фоне снижения рейтинга Байдена до 40%.

Президент США Джо Байден и его ближайшее окружение все чаще уверяют сторонников в намерении американского лидера баллотироваться на второй срок в 2024 году.

Об этом сообщает газета The Washington Post, журналисты которой пообщались с 28 демократическими стратегами и официальными лицами.

Отмечается, что одной из причин соответствующего заявления является снижение национального рейтинга одобрения Байдена до 40% на фоне обеспокоенности инфляцией и нестабильностью усилий общественного здравоохранения по преодолению пандемии COVID-19.

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Кроме того, эти усилия частично направлены на то, чтобы заверить демократов в участии политика в следующих выборах, несмотря на возраст: на момент голосования Байдену будет 81 год.

"Единственное, что я слышал от него – это то, что он планирует снова баллотироваться, – рассказал изданию друг Байдена и бывший сенатор Крис Додд. – И я рад, что это так".

Американский лидер до сих пор отвергал подход своего предшественника Дональда Трампа к оглашению кампании переизбрания в первые месяцы пребывания у власти. Ожидается, что Байден дождется истечения промежуточных сроков, чтобы сделать официальное заявление.

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Как сообщалось, Джо Байден в пятницу, 19 ноября, в рамках ежегодного обследования прошел процедуру колоноскопии. В течение 85 минут, пока Байден находился под наркозом, контроль над военными и ядерным чемоданчиком переняла вице-президент США Камала Харрис.

Личный врач американского лидера Кевин О'Коннор заявил, что Байден "остается здоровым, энергичным 78-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента".

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