Байден планирует сменить руководителя своего аппарата — Washington Post

По словам четырех людей, знакомых с решением, президент Байден назначит Джеффа Зиентса на должность своего следующего руководителя аппарата, чтобы заменить Рона Клейна, который, как ожидается, уйдет в ближайшие недели.

Об этом пишет Washington Post.

Зиентс покинул Белый дом в апреле после того, как руководил действиями администрации в ответ на пандемию и возглавлял крупнейшую кампанию вакцинации в истории США.

Но в последние недели Клейн поручал ему различные проекты, некоторые рассматривавшие как подготовку Зиентса к главной роли, сообщили люди, знакомые с соглашением, на условиях анонимности для обсуждения кадровых вопросов.

Ожидается, что Клайн уйдет в отставку через несколько недель после объявления о состоянии страны 7 февраля, что станет первым серьезным уходом от ближайшего оцепления Байдена.

В Белом доме пока отказались от комментариев о ситуации.

Зиентс также приходит на работу с совершенно другим профилем, чем Клейн. Его первая государственная работа была при администрации Обамы, и большую часть своей карьеры он провел в частном секторе. Он работал только в исполнительной власти с ограниченным политическим опытом и опытом проведения кампаний. В его личном аккаунте в Twitter нет публикаций, но коллеги хвалили Зиента как умелого менеджера.

Между тем, ранее Джо Байден заверил, что Украина получит все необходимое для противостояния российским агрессорам.

Также республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине танки и дальнобойные боеприпасы.

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