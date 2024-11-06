Байден планирует срочно передать Украине остатки помощи к инаугурации Трампа: о какой сумме идет речь

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует срочно выделить остаток средств в размере 6 миллиардов долларов для помощи Украине – в день инаугурации Трампа.

Об этом сообщает репортер Politico Джек Детч.

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Речь идет о последних 6 млрд долларов, оставшихся в поддержку безопасности в Украине. Но с этим проблемы: обычно после объявления пакета помощи боеприпасы и оборудование попадают в Украину в течение нескольких месяцев. Поэтому объявленные в ближайшие недели пакеты вряд ли поступят в полном объеме до конца января 2025 года, когда Трамп сможет приостановить отправку оружия.

Одним из больших препятствий для быстрого вывода этой помощи является то, что США могут отправлять только оборудование, уже находящееся на их складах. Замещение, оплачиваемое с выделенных $6 млрд, может занимать длительное время.

По данным Politico, в настоящее время администрация Байдена располагает $4,3 млрд на предоставление оружия из складов армии США, которое затем замещается, и еще $2,1 млрд – на закупку вооружений по контрактам с американскими оборонными компаниями.

По информации издания, Байден стремится предоставить эти средства как можно скорее, чтобы у Украины было достаточно оружия для противодействия российскому наступлению – даже если Трамп откажется продолжать помощь.

В Politico выяснили, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре Байден поручил Пентагону выделить оставшуюся военную помощь, которую Конгресс выделил Украине до истечения его срока. Это включало планы распределения остальных средств Инициативы содействия безопасности Украине – денег, которые правительство может использовать для производства оружия для Украины, а не покупать его со складов, до конца 2024 года.

Ранее мы писали, может ли Байден в конце каденции предоставить Украине дальнобойное оружие.

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