Байден планирует выдвинуть вдову сенатора Маккейна на должность представителя США в ООН

Байден планирует выдвинуть вдову сенатора Маккейна на должность представителя США в ООН

Это учреждение ООН расположено в Риме.

Президент США Джо Байден намерен выдвинуть вдову сенатора-республиканца Джона Маккейна, умершего в 2018 году, Синди Маккейн на должность представителя США при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и других учреждениях системы ООН, расположенных в Риме.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

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Также американский лидер намерен выдвинуть на должность постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера.

Напомним, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн умер 25 августа, в возрасте 81 года. Накануне Джон Маккейн решил прекратить лечение от онкологической болезни, которую обнаружили у него. Близкие Маккейна объяснили, что болезнь еще год назад развивалась агрессивно, а прогнозы врачей были неутешительными. Однако сенатор превзошел ожидания медиков и продержался год.

В 2019 году жена Маккейн была наблюдателем на выборах президента Украины.

Улицу в Киеве переименовали в честь умершего сенатора Джона Маккейна

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