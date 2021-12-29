Байден по просьбе Путина 30 декабря проведет с ним переговоры: о чем будут разговаривать

Байден по просьбе Путина 30 декабря проведет с ним переговоры: о чем будут разговаривать

Разговор состоится по просьбе Путина, сообщает CNN.

Президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Белый дом.

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Как сообщает американское издание CNN, разговор инициировал президент России Владимир Путин.

В сообщении отмечается, что глава США Джозеф Байден и президент России Владимир Путин обсудят ряд тем, в частности, предстоящие переговоры США и России, которые запланированы на 10 января. Кроме того, сообщается, что американский президент провел разговор с лидерами и партнерами Европы перед предстоящими переговорами.

"Администрация Байдена продолжает вести дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на военное наращивание России на границе с Украиной. Президент Байден общался с лидерами из всей Европы, а должностные лица администрации Байдена многосторонне сотрудничали с НАТО, ЕС и ОБ ", – сообщают в Белом доме.

Также добавляют, что американские чиновники провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе странами восточного фланга, на двусторонней основе и в формате В9, а также с Украиной.

Напомним, 29 декабря госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудили предстоящие переговоры США и России. Известно, что американская и российская стороны будут обсуждать ультимативные "безопасные гарантии" Кремля.

Следует отметить, ранее российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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