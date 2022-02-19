Байден по ситуации в России и Украине: "Сегодня я сделал два жизненно важных звонка"

Байден по ситуации в России и Украине: "Сегодня я сделал два жизненно важных звонка"

По словам президента США, в обоих звонках он услышал о единстве, решительности.

Президент США Джо Байден пообщался по телефону с двухпартийной группой конгрессменов, представляющей США в Мюнхене на форуме безопасности, с лидерами ЕС и Трансатлантического альянса по ситуации в России и Украине.

Об этом заявил президент США Джо Байден в субботу, 19 февраля, во время обращения по поводу ситуации вокруг Украины из-за роста российской агрессии.

"Сегодня я совершил два жизненно важных звонка. Подобные звонки я совершаю уже несколько месяцев. Это по ситуации в России и Украине. Первое. Я пообщался с двухпартийной группой конгрессменов, представляющей США в Мюнхене на форуме безопасности. Второе — это с лидерами ЕС и Трансатлантического альянса по ситуации в России и Украине. Что сейчас происходит Во-первых, нужно, чтобы мы оставались сейчас объединенными с Европейским союзом, в НАТО, несмотря на усилия России разделить нас внутри и за рубежом. Могу вас заверить - этого не произошло", — отметил он.

По словам Байдена, в обоих звонках он услышал о единстве, решительности.

"Я поделился во время этих звонков тем, что мы видим быструю эскалацию кризиса в Украине. За последние дни мы видим рост количества случаев нарушения режима прекращения огня", — резюмировал он.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположили, что обостряя ситуацию на Донбассе, Россия может создать повод для вторжения в Украину.

Конференция в Мюнхене: стоит ли Украине ожидать прогресса в отношении российской угрозы

Читайте также: