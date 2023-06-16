Байден поддерживает упрощенное вступление Украины в НАТО — Axios

В преддверии саммита НАТО в июле союзники резко разошлись во мнениях о том, как Украина будет вступать в Альянс.

Президент США Джо Байден и его команда ведут переговоры с руководителями других стран-членов НАТО, чтобы они согласились принять Украину в Альянс. Байден поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу того, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом этих обсуждений.

Издание отмечает, что Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

По данным собеседников издания, во вторник во время встречи Байдена и Столтенберга в Белом доме генсек НАТО предложил признать, что Украина достигла прогресса на пути к членству в Альянсе, и нет необходимости в поэтапном осуществлении ПДЧ, через которое прошли перед вступлением в блок все восточноевропейские страны.

Реализация ПДЧ определяет конкретные критерии и реформы и может растянуться на годы или даже десятилетия. Байден же ищет компромиссное решение, которое устроит и Украину, и всех членов Альянса.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

Евродепутаты призывают союзников по НАТО выполнять свои обязательства перед Украиной и проложить путь для того, чтобы пригласить Киев присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Об этом говорится в соответствующей резолюции Европарламента.

Этот документ был принят 15 мая. 425 евродепутатов были за, 38 против и 42 воздержались. Парламентарии ожидают, что "процесс присоединения начнется после окончания войны и будет завершен как можно скорее".

По их словам, ЕС и его страны-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками должны тесно сотрудничать с Украиной, чтобы разработать временные рамки для гарантий безопасности, которые должны быть введены сразу после войны. Парламент отмечает, что интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС усилит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между Украиной и евроатлантическим сообществом.

Однако другие европейские официальные лица, особенно в Западной и Южной Европе, считают, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть слишком провокационным. Альянс будет очень рисковать даже после войны. Особенно, если РФ все еще будет "претендовать" на украинские территории.

Президент Польши Анджей Дуда призывает принять Украину в НАТО. Однако канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон предпочитают поговорить о гарантиях безопасности.

По данным газеты The Wall Street Journal, гарантами безопасности для Украины до вступления в НАТО могут стать США, Великобритания, Германия и Франция. Это будет так называемой "израильской моделью безопасности".

В ожидании саммита в Вильнюсе 11-12 июля Зеленский в июне заявил — " Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину". Зеленский четко сказал – если члены НАТО не дадут Украине четкий "сигнал", что хотят видеть государство в Альянсе, то нет смысла участвовать в саммите.

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