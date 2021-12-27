7 ноября 2020 года Джо Байден был объявлен президентом США. / Associated Press

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год: что получит Украина

Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год: что получит Украина

Планируется, что Украине выделят $300 млн в защиту от агрессии РФ.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год в размере $768,2 млрд.

Об этом сообщили в Белом доме.

Как информирует Рolitico, первоначально оборонный бюджет планировали сделать несколько меньше – в размере 740 миллиардов долларов. Однако республиканцы раскритиковали такую идею и оценили план как недостаточный, чтобы "идти в ногу с военными достижениями России и Китая".

Ранее Сенат и Палата представителей поддержали этот законопроект, в котором, в частности, предполагалось выделение $300 млн Украине на оборонные нужды и защиту от РФ.

4 миллиарда долларов предусмотрено на Европейскую оборонную инициативу. Еще 150 миллионов долларов было выделено на сотрудничество в сфере безопасности стран Балтии.

Напомним, 7 декабря, на фоне онлайн-саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, стало известно о том, что американские законодатели отказались вводить санкции против российского трубопровода "Северный поток-2".

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