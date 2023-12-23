Байден подписал рекордный бюджет Пентагона с миллионными средствами для Украины: заявление

Президент США Джо Байден сделал заявление по закону о санкционировании национальной обороны на 2024 финансовый год.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Закон разрешает ассигнование на финансовый год главным образом для программ национальной безопасности Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента и разведывательного сообщества.

"Закон предоставляет критически важные полномочия, необходимые для создания армии, необходимой для сдерживания будущих конфликтов, одновременно поддерживая военнослужащих, их супругов и семьи, которые ежедневно выполняют эту миссию. Я также благодарю Конгресс за расширение раздела VII Закона о наблюдении за иностранной разведкой. Моя администрация с нетерпением ожидает сотрудничества с Конгрессом по восстановлению полномочий этого важного органа национальной безопасности как можно быстрее в новом году. Хотя я с удовольствием поддерживаю важные цели NDAA, я замечу, что некоторые положения Закона вызывают беспокойство", — заметил Байден.

В своем заявлении он также затронул вопрос узников Гуантанамо.

Заметим, что военный бюджет составляет огромную сумму – 886 миллиардов на оборонные нужды в 2024-м фискальном году.

Что касается Украины, то речь идет о выделении 300 миллионов долларов на 2024 и 2025 финансовые годы, в частности до сентября 2025 года.

В то же время, другое возможное финансирование для Украины до сих пор застряло на рассмотрении в Конгрессе.

Напомним, в Палате представителей группа конгрессменов обратилась с письмом к советнику по нацбезопасности США Джейку Салливану с предложением ужесточить энергетические санкции против России.

Между тем, позицию республиканцев относительно границы называют "попыткой захватить заложников". В частности, таково мнение лидера демократов в Сенате США Чака Шумера. Он призвал республиканцев поддержать Украину и подумать, отвечает ли их политика интересам Соединенных Штатов.

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