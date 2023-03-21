Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден подписал указ о рассекречивании информации о происхождении коронавируса

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
39
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Байден подписал указ о рассекречивании информации о происхождении коронавируса

Фото: Associated Press

В США убеждены, что нужно лучше изучить COVID-19.

Американский президент подписал документ "Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года".

Об этом говорится на сайте Белого дома.

"Я разделяю цель Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни COVID-19. В 2021 году я приказал разведывательному сообществу использовать все имеющиеся инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается. Нам нужно понять происхождение COVID-19 Моя администрация будет продолжать просматривать всю секретную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, включая потенциальные ссылки на Институт вирусологии Уханя. от разглашения информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, ВОЗ остановила вторую фазу расследования о происхождении коронавируса. Причина такого решения – проблемы со сбором данных в Китае. Отмечается, что для сбора необходимых данных о происхождении COVID-19 прошло уже много времени. Но в то же время у ученых достаточно информации, чтобы предотвратить возможные вспышки вируса в будущем.

Читайте также:

Грипп и коронавирус во время войны не исчезли - Игорь Кузин

Грипп и коронавирус во время войны не исчезли - Игорь Кузин

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Коронавирус
Дата публикации
Просмотры
39
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация