Байден подписал указ о рассекречивании информации о происхождении коронавируса

В США убеждены, что нужно лучше изучить COVID-19.
Американский президент подписал документ "Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года".
Об этом говорится на сайте Белого дома.
"Я разделяю цель Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни COVID-19. В 2021 году я приказал разведывательному сообществу использовать все имеющиеся инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается. Нам нужно понять происхождение COVID-19 Моя администрация будет продолжать просматривать всю секретную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, включая потенциальные ссылки на Институт вирусологии Уханя. от разглашения информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, ВОЗ остановила вторую фазу расследования о происхождении коронавируса. Причина такого решения – проблемы со сбором данных в Китае. Отмечается, что для сбора необходимых данных о происхождении COVID-19 прошло уже много времени. Но в то же время у ученых достаточно информации, чтобы предотвратить возможные вспышки вируса в будущем.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.