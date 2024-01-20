Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Байден подписал временный бюджет во избежание правительственного шатдауна

Байден подписал временный бюджет во избежание правительственного шатдауна

Президент США Джо Байден подписал соответствующий документ / Фото: Associated Press

Президент подписал соответствующий документ во избежание финансового коллапса в стране.

В пятницу, 19 января 2024 года, президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете для правительственного шатдауна.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Закон о дальнейших дополнительных непрерывных ассигнованиях и других продлениях, 2024», предусматривающий ассигнование на 2024 финансовый год федеральным агентствам для непрерывных проектов и мер, финансируемых в четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях до 1 марта 2024 г. об ассигнованиях обеспечиваются финансирование до 8 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Сенат США принял временный бюджет во избежание шатдауна.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассказал, как прошла встреча с членами обеих палат Конгресса, на которой обсуждали дальнейшую военную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден заявил, что если представители Республиканской партии США продолжат блокировать законопроект о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, им придется "много за что заплатить".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация