Байден подписал временный бюджет во избежание правительственного шатдауна

В пятницу, 19 января 2024 года, президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете для правительственного шатдауна.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Закон о дальнейших дополнительных непрерывных ассигнованиях и других продлениях, 2024», предусматривающий ассигнование на 2024 финансовый год федеральным агентствам для непрерывных проектов и мер, финансируемых в четырех из 12 ежегодных законопроектов об ассигнованиях до 1 марта 2024 г. об ассигнованиях обеспечиваются финансирование до 8 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Сенат США принял временный бюджет во избежание шатдауна.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассказал, как прошла встреча с членами обеих палат Конгресса, на которой обсуждали дальнейшую военную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден заявил, что если представители Республиканской партии США продолжат блокировать законопроект о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, им придется "много за что заплатить".

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