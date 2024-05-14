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Байден подписал закон, запрещающий импорт из России обогащенного урана для атомных электростанций

Байден подписал закон, запрещающий импорт из России обогащенного урана для атомных электростанций

Байден подписал закон, предусматривающий ряд исторических шагов, укрепляющих энергетическую и экономическую безопасность США / Фото: Associated Press

Новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе

Президент США Джо Байден подписал двухпартийный закон, запрещающий импорт из России обогащенного урана для атомных электростанций, — это должно еще больше ограничить финансирование кремлевского режима.

Об этом говорится в заявлении советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, пишет Укринформ.

«Сегодня президент Байден подписал закон, предусматривающий ряд исторических шагов, которые укрепят энергетическую и экономическую безопасность нашей страны путем уменьшения и окончательного устранения нашей зависимости от России в гражданской ядерной энергетике», — отметил Салливан.

По его словам, новый закон возобновляет лидерство Америки в ядерном секторе.

Это поможет сохранить наш энергетический сектор для будущих поколений. И с учетом беспрецедентных $2,72 миллиарда федерального финансирования, которые Конгресс недавно выделил по запросу президента, это запустит новые мощности для обогащения (урана – ред.) в Соединенных Штатах. А также пришлет четкий месседж промышленности о том, что мы стремимся к долгосрочному росту нашего ядерного сектора», — подчеркнул представитель администрации США.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал российское давление на Харьковщине и назвал причины, почему он стал возможным.

В то же время Блинкен считает, что украинские защитники смогут и дальше удерживать линию фронта в восточной части страны, в частности в Харьковской области.

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