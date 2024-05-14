Байден подписал закон, запрещающий импорт из России обогащенного урана для атомных электростанций

Президент США Джо Байден подписал двухпартийный закон, запрещающий импорт из России обогащенного урана для атомных электростанций, — это должно еще больше ограничить финансирование кремлевского режима.

Об этом говорится в заявлении советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, пишет Укринформ.

«Сегодня президент Байден подписал закон, предусматривающий ряд исторических шагов, которые укрепят энергетическую и экономическую безопасность нашей страны путем уменьшения и окончательного устранения нашей зависимости от России в гражданской ядерной энергетике», — отметил Салливан.

По его словам, новый закон возобновляет лидерство Америки в ядерном секторе.

Это поможет сохранить наш энергетический сектор для будущих поколений. И с учетом беспрецедентных $2,72 миллиарда федерального финансирования, которые Конгресс недавно выделил по запросу президента, это запустит новые мощности для обогащения (урана – ред.) в Соединенных Штатах. А также пришлет четкий месседж промышленности о том, что мы стремимся к долгосрочному росту нашего ядерного сектора», — подчеркнул представитель администрации США.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал российское давление на Харьковщине и назвал причины, почему он стал возможным.

В то же время Блинкен считает, что украинские защитники смогут и дальше удерживать линию фронта в восточной части страны, в частности в Харьковской области.

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