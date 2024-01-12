Байден подтвердил авиаудары западной коалиции в Йемене: заявление

США и Великобритания нанесли массированный авиаудар по объектам хуситов в Йемене.
Президент США Джо Байден прокомментировал авиаудары в Йемене.
Об этом говорится в соответствующем заявлении на сайте Белого дома.
Сегодня, по моему указанию, военные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали повстанцы-хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства в одном из важнейших водных путей. мира.
"Эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет впервые в истории", — говорится в сообщении.
Байден подчеркнул, что без колебаний направит дальнейшие меры по защите людей и свободному потоку международной торговли, в случае необходимости.
Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.
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