Байден подтвердил, что Россия использовала против Украины гиперзвуковые ракеты

По словам Байдена, Путина прижали спиной к стене.

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты.

Об этом пишет CNN.

Президент США объяснил, что Россия использовала эти ракеты, потому что это единственное, что она может использовать с уверенностью. Такая ракета имеет обычную боеголовку, однако ее почти невозможно остановить. Именно поэтому оккупанты ею и ударили.

По словам Байдена, Путина прижали спиной к стене.

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"Путин не предполагал масштаба или силы нашего единства, и чем больше его спина подпирает стену, тем более суровую тактику он может применить", — отметил глава Белого дома.

Байден рассказал, что благодаря помощи США Украина, "наносит хаос российским военным", уничтожает их танки, вертолеты или самолеты.

Также он предупредил о возможной "операции под чужим флагом", которую может осуществить Кремль. Президент Соединенных Штатов напомнил, что РФ ложно обвиняет США и Украину в наличии у них химического или биологического оружия. Это может свидетельствовать о том, что Путин сам рассматривает возможность применения такого оружия.

"Когда он (Путин. — Ред.) говорит, что НАТО, Украина или США собираются что-то сделать, значит, он сам готовится это сделать. Это не шутки", — отметил Байден.

Ранее Джо Байден переговорил с четырьмя лидерами стран по "скоординированным ответам" на агрессию России против Украины.

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