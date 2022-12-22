Байден подтвердил передачу систем Patriot и анонсировал новую помощь: детали

"Вы никогда не останетесь наедине", – обратился Джо Байден к украинскому народу.

США будут поддерживать храбрый народ Украины столько, сколько нужно.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на брифинге по итогам встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Байден заверил, что у Украины есть двухпартийная поддержка в Конгрессе.

Президент США объявил о дополнительном пакете помощи, отметив, что он будет включать батарею систем ПВО Patriot. По словам Байдена, нужно некоторое время, чтобы украинские военные завершили необходимую подготовку для работы с системой, но отметил, что "патриоты" станут "решающим фактором" для обороны Украины.

"Сегодня поступил следующий транш – 1 млрд 850 млн долларов", – сказал глава Белого дома.

Денежные средства пойдут на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны США, а также на военное образование и подготовку украинских военных.

Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) направит Украине гуманитарную помощь на сумму свыше $374 млн.

"Сегодня USAID выделяет более 374 миллионов долларов как срочно необходимую гуманитарную помощь для Украины. Это обеспечит продовольственную и денежную помощь более 1,5 миллионам украинцев, а также доступ к медицинской помощи, безопасной питьевой воде и поможет согреться дома посреди зимы 2,5 млн украинцев", – сказал Байден.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в Вашингтон, на встречу с Джо Байденом.

Глава Белого дома заявил, что для него "честь быть рядом с Украиной в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин".

В свою очередь Владимир Зеленский уверен, что этот визит стал историческим и заявил о новом этапе во взаимоотношениях США и Украины.

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