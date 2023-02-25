Байден подверг критике китайский мирный план окончания войны в Украине

Байден убежден, что документ из 12 пунктов по Украине выгоден только для России.

Китайский мирный план, который 24 февраля 2023 года предложила КНР по окончании войны в Украине, не выгоден никому, кроме России.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает ABC News.

"Я не видел в этом плане ничего, что бы свидетельствовало о том, что в нем содержится нечто, что было бы выгодно кому-то другому, кроме России, если бы этот китайский план был выполнен", — заметил Байден.

Также Байден решительно отверг идею о мирных переговорах со стороны Китая в войне, назвав такое мнение иррациональным.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры по результатам войны, совершенно несправедливой для Украины, просто нерациональна", — отметил Байден.

Также Байден пообещал отреагировать, если Китай пришлет оружие России.

Напомним, Китай представил свой мирный план по войне России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. В частности, среди них уважение суверенитета всех стран и отказ от менталитета холодной войны. Также в своих предложениях Китай отмечает, что они считают недопустимым "применение ядерного оружия".

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