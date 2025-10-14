Байден похвалил Трампа: чем утешился экс-президент США

Дональд Трамп и Джо Байден. / © Associated Press

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выразил благодарность действующему американскому лидеру Дональду Трампу за его вклад в прекращение войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом бывший глава Белого дома заявил в сообщении в Сети Х.

"Я глубоко благодарен и чувствую облегчение, что этот день наступил - для последних 20 живых заложников, которые прошли сквозь невероятный ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец-то получат шанс".

Он отметил, что путь к этому соглашению "был нелегким". Экс-президент заявил, что его администрация "непрерывно работала", чтобы вернуть заложников домой, помочь палестинским мирным жителям и прекратить войну.

"Сейчас, при поддержке Соединенных Штатов и мира, Ближний Восток на пути к миру, который, я надеюсь, продлится долго, и к будущему как для израильтян, так и для палестинцев с равным уровнем мира, достоинства и безопасности", - добавил Джо Байден.

Напомним, 13 октября лидеры США, Египта, Катара и Турции во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Впрочем, на церемонии подписания не присутствовало никаких представителей Израиля или ХАМАС.

"Все говорили, что это (остановить войну между ХАМАС и Израилем - Ред.) невозможно сделать. И это произойдет. И это происходит на ваших глазах", - заявил американский лидер.

Также Трамп заявил, что после Газы приступит к войне в Украине. Выступая в Израиле, он сказал, мол, было бы хорошо заключить мирный договор с Ираном. В то же время Трамп отметил, что перед этим необходимо "разобраться с Россией".