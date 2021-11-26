Байден пообещал в ближайшее время поговорить с Зеленским и Путиным

Байден пообещал в ближайшее время поговорить с Зеленским и Путиным

Когда могут состояться переговоры между руководителями США, Украины и России – пока неизвестно.

Глава США Джо Байден допустил возможность предстоящих переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским и президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным.

Об этом пишет Reuters.

Также читайте Азербайджан и Армения готовы помириться: результаты саммита в Сочи

По данным издания, президент США заявил о намерении пообщаться с Зеленским и Путиным в Нантакете, штат Массачусетс, в пятницу, 26 ноября. "По всей вероятности " — сказал Байден, отвечая журналистам на вопросы о предстоящих переговорах из-за напряженной ситуации между двумя странами.

О том, когда вероятные переговоры могут состояться – неизвестно. Других деталей издание не приводит.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщал, что американский коллега Ллойд Остин заверил его, что Пентагон готов помочь в противостоянии с Россией.

Читайте также: