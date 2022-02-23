Байден пообщался с Кулебой: в МИДе Украины рассказали подробности встречи

Кулеба выразил благодарность США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ.
Для развития контактов между президентами Украины и США президент Джозеф Байден принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
Об этом идет речь на сайте МИД.
Встреча состоялась во время визита главы МИД Украины в Соединенные Штаты и незадолго до брифинга президента США, на котором он объявил о новых санкциях Соединенных Штатов против Российской Федерации.
Президент Байден подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Он сообщил о решении Соединенных Штатов ввести ряд санкций против России за ее неправомерные действия по признанию независимости так называемых ЛНР и ДНР. Американский лидер заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации против Украины.
Министр Кулеба выразил благодарность США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ. Он отметил ведущую роль Джозефа Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка безопасности.
Дмитрий Кулеба отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу.
Министр подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джозефу Байдену посетить Украину с визитом.
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